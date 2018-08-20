Латвийскую колбасу и эстонский сыр предали огню. Полтонны санкционки нашли под Ивангородом

Полтонны санкционных продуктов сожгли сотрудники Россельхознадзора в Ленинградской области. Об этом сообщили в ведомстве 20 августа.

Колбасу, паштеты, сыры, йогурты и масло, попадающие под продуктовое эмбарго, нашли на складе под Ивангородом. Производителями продуктов значились Эстония и Латвия. Общий вес изъятой еды составил 500 кг.

«В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации все товары уничтожены путем сжигания», — отчитались в Россельхознадзоре.

Напомним, что в 2014 году в стране было введено продуктовое эмбарго. Кремль запретил импорт некоторых категорий продовольствия, в том числе сыров, мяса, птицы, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Запрет действует до 31 декабря 2018 года.