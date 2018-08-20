Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру. Проблемы с подсветкой могут привести к возгоранию машины

Volkswagen отзывает около 700 тыс. автомобилей по всему миру из-за дефектов подсветки. Об этом 20 августа сообщает профильный немецкий журнал Kfz-betrieb.

По данным издания, речь идет о моделях Tiguan и Touran, которые были произведены до июля 2018 года. Проблема же заключается в том, что влажность может вызвать короткое замыкание в светодиодной подсветке крыши автомобиля. Представитель Volkswagen сообщил изданию, что при самом неблагоприятном развитии событий это даже может привести к возгоранию машины.