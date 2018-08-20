«Фонтанка» за 60 секунд — 20 августа

«Если на кучу говна положить пару вишенок, тортом она не станет». Сотрудники центра «Э» не оценили анекдот про выборы. Политический юмор в ВК для петербуржца Эдуарда Никитина обернулся уголовной статьей.

В Петербурге могут появиться зимние экскурсии по Неве на ледоколах. Когда в город придет круглогодичная навигация, что мешает обновлять пассажирский флот и как владельцы теплоходов намерены бороться с конкурентами-нелегалами.

В «Единой России» нашли средство для пополнения Пенсионного фонда. В общий котел предлагают скидывать деньги коррупционеров.

Пока глава Чечни совершает хадж, в разных районах республики совершено четыре нападения на полицейских. Один погиб, четверых госпитализировали. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Уходящее лето задало жару не только в Петербурге. Даже за Полярным кругом отметились рекордные тридцатиградусные температуры. Специалисты говорят о вредных человеческих факторах и предупреждают — природа ответит катаклизмами.

«Фонтанка» сходила на Geek Picnic и опробовала на себе улучшение памяти с помощью электростимуляции, убедилась, что за рулем автомобиля-беспилотника действительно не спрятался водитель и что «Все лгут» – не только название бестселлера.

А Турция тем временем думает над тем, чтобы отказаться от системы «Все включено» в отелях для россиян. Мол, редко выходят из гостиниц и мало тратят. Страна намерена привлекать отдыхающих, которые тратят за визит не менее тысячи долларов. Россияне же в среднем – 458 долларов, другие иностранцы тратят от 630 долларов.

Нападающий сборной Сенегала и футбольного клуба «Торино» Мбай Ньянг может перейти в «Зенит». Но все дело в нюансах.