На фестивале «Короче» победил фильм о шопинге в Финляндии

В Калининграде завершился VI российский фестиваль короткометражного кино «Короче», сообщает "Газета.ру".

Главный приз достался картине «Твою мать» молодого режиссера Виктории Рунцовой.

По сюжету фильма зять и теща отправились в Финляндию, чтобы купить диван, и столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Сценарий к картине написал отец Рунцовой.

Лучшим режиссером признан Иван Петухов («Нет»), приз за лучший сценарий получила Мария Шульгина («Огонь»). Первый диплом достался Алексею Соболеву («Затаив дыхание»), второй — Тимуру Джураеву («Рикошет»), спецприз за самобытное творческое решение получил Инар Нармания («Меня зовут Махаз»).

Виктория Рунцова родилась в 1988 году. Училась в Высшем театральном училище имени Щепкина, в прошлом году поступила на режиссерский факультет киношколы «Индустрия».