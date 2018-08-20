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20.08.2018 20:03
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Дрифтеры стерли велодорожку на набережной Фонтанки. С них хотят попросить 640 тысяч рублей

Петербургские дрифтеры при съемках киноролика оставили часть набережной Фонтанки без велодорожки. В восстановлении разметки они рассчитывают на помощь дождя.

Дрифтеры стерли велодорожку на набережной Фонтанки. С них хотят попросить 640 тысяч рублей

Как сообщают очевидцы в соцсетях 20 августа, велодорожка от Замковой улицы до Пантелеймоновского моста сгинула ранним утром под выжженными покрышками лихачей.

Видео заезда опубликовано сегодня днем. Два автомобиля датской марки Zenvo под прицелом профессиональной камеры носятся вдоль Михайловского замка и сворачивают на участок набережной Фонтанки, оставшийся без разметки.

 

Гиперкарами владеют петербуржцы Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев, который в коротком комментарии «Фонтанке» подвердил свое участие в заезде и объяснил его цель:

«Съемки киноролика».

Кабаргин известен как пилот команды Evil Empire («Империя зла») в дисциплине дрифтинг. Недавно он участвовал в соревнованиях в Сочи. ГИБДД его знает как хронического нарушителя правил дорожного движения.

В петербургском Центре управления парковками, который ведает велодорожками, впервые об уничтоженной разметке услышали от корреспондента «Фонтанки». В отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и области тоже не знают об утренних лихачествах.

Длина участка велодорожки от Замковой до Пантелеймоновского моста составляет 257 метров. Квадратный метр разметки оценивается в 2,5 тыс рублей. Стоимость утраченной может составлять 640 тыс. По практике зимы, после которой дорожки стерло с лица земли, Смольный предпочитает воскрешать ее силами подрядчика.

Аркадий Цареградцев возлагает надежды на дождь, которые должен смыть остатки резины. В худшем случае, разметку можно почистить специальными средствами, полагает он.

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