«Все получилось очень быстро». Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как устроился на работу

Новый спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта рассказал о том, как появился вариант трудоустройства в петербургскую команду и почему он согласился на него.

«Со мной связались, и мое решение было очевидным. «Манчестер Юнайтед» — большой клуб, но там я был шеф-скаутом. В «Зените» я буду спортивным директором. Такая должность в таком большом клубе, как «Зенит», — я ни секунды не колебался, принимая решение. «Зенит» — большой клуб. Для меня, для тех, кто вращается в мире футбола, «Зенит» — это действительно имя, самый представительный российский клуб. В последние годы «Зенит» стабильно выступал в Лиге чемпионов, Лиге Европы, был на слуху. Переговоры были совсем не длительные. Мне позвонили, и я сразу выразил свою готовность к работе. Не было долгого переговорного процесса, все получилось очень быстро», – цитирует Рибалту 20 августа «Спорт день за днем».

По словам испанского специалиста, пока он не собирается приглашать дополнительных помощников из-за границы — тех, с кем он работал в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе». Для начала Рибалта хочет познакомиться с персоналом «Зенита» и уже потом при необходимости пригласить новых сотрудников. Также он высказался по поводу траснферов, которых, несмотря на закрытие трансферного окна всего через 12 дней, у «Зенита» до сих пор нет, хотя главный тренер Сергей Семак говорит о необходимости усиления уже на каждой пресс-конференции.

«Результат команды будет зависеть от меня тоже, но не в данный момент, потому что я только занял эту должность. Мы еще можем успеть что-то сделать до закрытия летнего трансферного окна, но вряд ли очень многое, потому что сейчас команда выстроена», – подчеркнул новый спортивный директор клуба.

Ранее стало известно, что Хавьера Рибалту пригласил на пост спортивного директора футбольного клуба «Зенит» председатель совета директоров Александр Дюков. Напомним, о подписании Хавьера Рибалты официально было объявлено 31 июля. Контракт с ним подписан до конца сезона-2020/21.

В 2012 году Рибалта присоединился к «Ювентусу», где проработал следующие пять лет, пригласив за это время в туринский клуб Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиру, Поля Погба, Альваро Морату, Алекса Сандро, Пауло Дибалу и других игроков. В 2017-м Рибалта возглавил скаутскую службу «Манчестер Юнайтед».

Напомним, пост спортивного директора «Зенита» оставался вакантным с октября 2017 года, когда скончался Константин Сарсания. В клубе был только заместитель спортивного директора — бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.