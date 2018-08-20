Турция хочет лишить россиян опции «Всё включено». Туристы, которые не выходят из отелей, приносят мало денег

Турция думает над тем, чтобы отказаться от системы «Все включено» в отелях. Об этом 20 августа сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

По данным издания, Турции больше неинтересен рост иностранного потока туристов. Страна намерена привлекать отдыхающих, которые тратят за визит не менее тысячи долларов. Россиянам до этой отметки далеко, в среднем бюджет наших соотечественников составляет 458 долларов. При этом иностранные туристы в Турции тратят за отдых минимум 630 долларов.

Причиной экономности россиян местные отельеры считают опцию «Всё включено». По мнению министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя, заработать можно за счет более высокодоходных туристов, которые будут не «сидеть в отелях», а путешествовать по стране, есть местную кухню и посещать музеи или приедут на лечение.

«Мы не должны увлекаться массовым туризмом. Если мы прежде ставили цель к 2023 году привлечь 50 млн туристов, то теперь стоит задача получить 50 млрд долларов дохода», – заявил он.

Эксперты из туроператорских компаний считают маловероятным отказ от системы «Всё включено». По мнению специалистов турбизнеса, «волну» в медиа поднимают отдельные лоббисты и популисты, не обладающие реальным влиянием на отрасль.

Ранее туроператоры сообщили, что дешевых путёвок в Турцию на бархатный сезон ждать не стоит. Цены подняли дорогое топливо, скачки курса валют и высокий спрос на турецкое направление.