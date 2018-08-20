«Калашников» показал новый автомат АК-308

Новый опытный образец автомата АК-308 представил концерн «Калашников» на форуме «Армия-2018». Об этом сообщается на сайте компании 20 августа.

Новое оружие создано на базе АК103 под патрон 7,62 х 51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Автомат заряжается патронами калибра 7,62 мм, вместимость магазина — 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 кг.

Автомат оснащён диоптрическим прицелом, возможна установка штык-ножа. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» поставит Минобороны первую партию автоматов АК-12 до конца 2018 года. «Фонтанка» подробно писала о том, чем отличается модернизированное оружие от старого АК-74М.