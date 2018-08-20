Партия власти придумала, как смягчить пенсионную реформу. Но не слишком

Деньги коррупционеров и доплаты депутатов — в общую копилку, народам крайнего севера — льготы, каждому - ежегодную бесплатную диспансеризацию. Заседание по доработке пенсионной реформы в партии власти вышло нервозным, а закончилось откровенно популистскими заявлениями. Отодвигать ее и уж тем более отменять никто не предлагал.

коллаж "Фонтанка"/Коммерсантъ

Накануне парламентских слушаний и подготовки законопроекта о повышении пенсионного возраста ко второму чтению «Единая Россия» два часа обсуждала предложения по его доработке. Главная цель – чтобы затраты на послабления к реформе не превысили все доходы от её внедрения, а население получило сигнал, что его услышали.

Первое, что бросалось в глаза во время заседания: регионы, похоже, столкнулись с беспрецедентым уровнем негатива. Выпущенные на сцену в Москве представители местных заксобраний, областных дум и депутатский собраний со всей России открыто говорили о том, что люди задают много вопросов, не понимают, где и кем будут работать и как жить, что нужны комплексные изменения, а не только повышение возраста. У некоторых из них идет в это время еще и избирательная кампания, и негатив от одного накладывается на второе.

По словам председателя комитета по соцвопросам Липецкого областного совета депутатов Оксаны Глотовой, люди ждут конкретных предложений, как власть собирается им гарантировать сохранение рабочих мест, раз уж решила повысить пенсионный возраст.

– На днях ко мне пришла женщина в приемную и говорит: «Мне 49 лет и знаете, чего я больше всего боюсь? Сокращения. Я боюсь остаться без работы. Потому что тогда мне одна дорога — или в вахтеры или в охранники», – рассказала она.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Архангельского областного собрания депутатов Сергей Эммануилов, добавил, что реформа на фоне избирательной кампании, «по понятным причинам придает дискуссии особый, в том числе эмоциональный характер». А заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук заявил о большом количестве спекуляций на теме: «А где у нас будет работа? А что будет с молодежью?», – процитировал он вопросы, на которые приходится отвечать выходя в народ.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев и вовсе заявил, что сохранение пенсионного возраста на Дальнем востоке – залог того, что территория останется российской.

– Партия должна предусмотреть какой-то переходный период для дальневосточников, сохранить пенсионный возраст для Дальнего востока. Решение внутренней миграции в эти регионы лежит в этом. Нужно особое внимание, мы хотим, чтобы эта территория оставалась российской и чтобы она не принадлежала китайцам, – отметил он.

Мандраж регионов попытался купировать Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области, которые предложил никого не уговаривать на реформу.

– Создается такое впечатление, что отношение наше к тем людям, которых будет касаться это законодательное изменение, такое — «с сочувствием». Их надо уговаривать, чтобы они согласились с этим! Это неправда, – считает он. По его мнению наоборот, большинство людей боится, что их отправят на пенсию, а они рвутся работать. И привел пример из близкой ему отрасли — муниципального управления: уже три года в его регионе работает один глава в статусе и.о, потому что его не могут назначить на эту должность из-за возраста – ему 65. И отметил, что был в гостях в США у 70-летнего мэра, которого переизбирали 13 раз. И предложил для начала партии перенять эту практику — убрать возрастной ценз.

Когда число озвученных предложений потянулось к 20 (все они есть в подборке «Фонтанки»), сразу несколько участников, в том числе вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, предложил коллегам все-таки оценивать свои силы здраво, чтобы затраты на послабления не нивелировали весь эффект от реформы. И обозначил базовые идеи, с которыми партия обратится к президенту.

Турчак поддержал ранее озвученное решение оставить действующие налоговые льготы от регионов, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и по-прежнему предоставлять их при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Главе государства предложат поддержать снижение на три года необходимого стажа для выхода на досрочную пенсию – до 37 лет женщинам и 42 лет для мужчин, и дать право россиянам получить свои накопления из НПФ, по ранее заключенным договорам, уже в 55 и 60 лет, а не по новым пенсионным правилам.

Также в итоговый перечень вошли идеи ввести для работников предпенсионного возраста дополнительные оплачиваемые отпуска и бесплатную ежегодную диспансеризацию, ужесточить наказания для работодателей за невыплату или неполную выплату пенсионных взносов (серые зарплаты) и сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.

А в качестве "вишенок на торте", которые и пошли во все заголовки о прошедшем обсуждении, были выдвинуты две инициативы. Первая — отправить средства коррупционеров напрямую в Пенсионный фонд.

Вторая — стать ближе к народу и отказаться от пенсионных надбавок для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

– Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы представляющие нашу Партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции. Данная норма, я считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года.

При этом никто не озвучил предложение о том, чтобы вовсе отменить реформу или хотя бы растянуть её по срокам, как предлагают эксперты. Ни один из участников заседения не поднял тему о раннем выходе на пенсию силовиков и не стал говорить о том, чтобы поискать средства для выплаты пенсий в нефтегазовых доходах. Вероятно, об этом смогут сказать члены других фракций Госдумы на парламентских слушаниях 21 августа, но все понимают, что внести реальные изменения в законопроект есть возможность только у «Единой России», которая её и инициировала.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»