Все боевики, атаковавшие полицейских в Чечне, были несовершеннолетними. Самому младшему исполнилось 11 лет

Все участники атак на полицейских в Чечне были младше 18 лет. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на ТАСС, об этом 20 августа заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самому младшему из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет», — цитирует издание Умарова.

По словам чиновника, «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) разработало специальные программы для внушения идей экстремизма подросткам.

«Поэтому возрастной ценз падает — те, кто уже более или менее могут размышлять. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11 – 12 лет», – уточнил Умаров.

Напомним, ранее сообщалось о четырех нападениях на полицейских в Чечне за сутки. Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы».