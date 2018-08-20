У Петербурга может появиться город-спутник на границе с Карелией. С технопарком, музеем и казино

В Петербурге разрабатывают проект наукограда с казино в Карелии, рядом с Ленобластью и Финляндией. Инициатором и будущим девелопером проекта выступает ЗАО «ПетербургскийНИПИГрад».

ЗАО «Петербургский НИПИГрад»

Город под названием Алхо (фин. «низина») планирует построить ЗАО «Петербургский НИПИГрад», который разрабатывал Генплан Петербурга (среди других проектов — «Балтийская жемчужина», «Северная долина», «Юнтолово»). Как рассказал «Фонтанке» директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института градостроительного проектирования (ЗАО «Петербургский НИПИГрад») Юрий Киренков, границы территории определены пока предварительно и будут корректироваться. Пока же оптимальным местом для Алхо называется южная часть Лахденпохского муниципального района Республики Карелия, территории нынешних Элисенваарского, Хийтольского, Куркиёкского сельских поселений. Рядом — Ладожское озеро и пункт пропуска «Сювяоро — Париккала», который Россия хочет сделать международным. Ещё один аргумент «за» — реконструкция трассы А-121 Санкт-Петербург — Сортавала. Помимо этого, городу понадобится новая дорога из Выборгского в Лахденпохский район и бесперебойное движение электропоездов, в том числе по участкам от Кузнечного и Лосево до Сортавалы.

Предполагается, что в городе будут малоэтажные экокварталы. По задумке инициаторов проекта, в Алхо должны появиться наукоёмкие производства, а также агрокомплексы и фермы.

«Планируемое количество жителей ориентировочно 25 — 30 тысяч», — говорит Киренков. В качестве градообразующих предприятий предполагается построить университет с кампусом, технопарк, образовательный центр для одаренных детей, национальный парк древних культур («Корела-парк»), центр любительского и спортивного рыболовства, курорт, тематический парк, научно-исследовательский центр озероведения, музей, посвященный Ладожскому озеру, кемпинг с музеем транспорта.

«На части территории кроме научного центра будет размещена новая игорная зона (предложение по которой будет в последующем направлено в правительство РФ — для утверждения)», — поясняет Киренков.

Проект города Алхо поддерживают АО «Корпорация развития Республики Карелия» и Минэкономразвития Карелии.

Размер финансирования, которое может потребоваться для строительства города, ещё предстоит рассчитать. «Для определения параметров застройки и экономических показателей готовится совместно с Корпорацией развития Республики Карелия техническое задание. Определяются инженерные ресурсы, производится топографическая съемка местности. Конкурс будет финансировать созданный нами Фонд имени академика Валентина Федоровича Назарова. Предложения по участию в проекте направлены инвестиционным компаниям – как российским, так и иностранным», – пояснил директор института.