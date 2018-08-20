На Урале охранники птицефабрики угрожали подростку засунуть его в промышленную мясорубку. Теперь ими займутся следователи

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту противоправных действий охранников птицефабрики «Среднеуральская». Сотрудники ЧОП задержали подростка, распространявшего эколистовки, его продержали в подсобке полтора часа и угрожали отправкой в промышленную мясорубку.

Как пишет 20 августа Znak со ссылкой на адвоката мальчика Анастасию Удеревскую, 16-летний Данила в публичном месте, рядом с птицефабрикой «Среднеуральская», размещал листовки под дворниками автомобилей. Таким образом он пытался обратить внимание на действия руководства предприятия, которое не строит очистные сооружения.

Сотрудники ЧОПа схватили юного экоактивиста, отправили в подсобное помещение и отобрали у него телефон. «Один из них — бывший сотрудник полиции — угрожал ему, что «перешибет палкой» и что если он не признается, по чьей инициативе распространяет листовки, то вывезет его на территорию птицефабрики и отправит в промышленную мясорубку», — отметила Удеревская.

Через полтора часа охранники вызвали полицию, школьника увезли в отделение. Но протокол в отношении него составлять не стали.

Действия сотрудников ЧОП в Следственном комитете расценили по двум статьям Уголовного кодекса. В ведомстве отметили, что дело возбуждено по заявлению родственников Данилы по п.«д» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).