Объявлены победители Всероссийского соревнования по SUP-бордингу

В поселке Манушкино под Петербургом подвели итоги заключительного этапа Всероссийских соревнований по SUP-бордингу Strong Waves Tour-2018. Победителем в общекомандном зачете стал Евгений Коцур (Москва), который теперь выступит на чемпионате мира в Португалии.

– Я вообще на сапе даже года еще не стою, это мои вторые соревнования, – признался Коцур, который тем не менее является профессиональным спортсменом, мастером спорта России по гребле на байдарках и каноэ. – Но международный уровень, конечно, гораздо выше, чем российский, надо работать, тренироваться, пробовать. В любом случае ехать хочется, хочется погоняться с профессионалами, с людьми, на которых все время смотришь.

Поездку в Португалию победителю оплатит организатор и спонсор гонок — Globaldrive — по системе «Все включено». Соревнования пройдут совсем скоро — с 30 августа по 2 сентября — в двух городах: Эшпозенди и Виана-ду-Каштелу.

Петербургский этап соревнований стал четвертым. До этого спортсмены выступали во Владивостоке, Новосибирске и Москве. Соревновались как мужчины, так и женщины, всего около 30 участников, а победители получили призы от партнеров.

Заплывы проходили на надувных досках. Евгений Коцур победил в обеих номинациях – Technical Race (1,5 километра) и Sprint (200 метров). Среди девушек первые места заняли Ксения Кретова и Галина Савина.

Планируется, что открытые Всероссийские соревнования по гребле SUP станут ежегодными.

Напомним, 12 августа «Фонтанка.ру» провела третий международный костюмированный фестиваль «Фонтанка-SUP», участниками которого стали 470 человек. О том, как проходил заплыв и кто в нем победил, – читайте в нашем лонгриде.