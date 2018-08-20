Более пятидесяти сообществ «ВКонтакте» потребовали смягчить наказание за «возбуждение ненависти». На эти группы подписано 65 млн человек

Представители более пятидесяти групп «ВКонтакте» подписали обращение к Госдуме и Совету Федерации с требованием декриминализовать статью о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и отменить статью об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Открытое письмо 20 августа опубликовано на сайте Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Под документом стоят подписи директора ассоциации Владимира Зыкова, создателя «Луркмора» Дмитрия Хомака, владельца «Двача» Наримана Намазова, сооснователя «Лентача» Игоря Белкина, а также представителей еще почти 50 сообществ. Общее количество их подписчиков превышает 65 млн человек.

Авторы письма сообщают, что «фундаментальные ценности свободного обмена информацией в интернете оказались под угрозой». «Некоторые пользователи соцсетей столкнулись с пугающей ситуацией — правоохранительные органы стали привлекать их к уголовной ответственности за посты, комментарии и репосты», – подчеркивается в письме.

«Публикация контента в соцсетях — это не тот вид правонарушения, который требует столь жестокого наказания. Уголовный срок, даже условный, может испортить дальнейшую жизнь человеку, так как у него могут возникнуть проблемы с последующим трудоустройством. Существуют куда более опасные бытовые ситуации, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью людям, но наказания по ним просто смехотворны», – говорится в документе.

Авторы обращения напоминают, что уголовные дела за репосты чужих записей или изображений возбудили против более чем 300 человек. Этих людей нужно амнистировать, считают представители отрасли. И просят взять дела на особый контроль Владимира Путина и Дмитрия Медведева.