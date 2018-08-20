ФАС возбудила дело против «большой четверки» сотовых операторов. Их подозревают в дискриминации при оказании услуг массовых СМС-рассылок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «Вымпелком». «Большая четверка» отказалась исправлять нарушения при оказании услуг массовых СМС-рассылок, сообщила ФАС 20 августа.

Ранее антимонопольщики пришли к заключению, что расценки таких рассылок для частных компаний и компаний с госучастием могли сильно отличаться. ФАС выдала предупреждения компаниям, в которых попросила устранить нарушения в течение 14 дней. Но, проанализировав поступившие от операторов материалы, сочла требования невыполненными.

Регулятор возбудил в отношении «Мегафона», МТС и Tele2 дела по признакам нарушения п. 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В отношении «Вымпелкома» – по признакам нарушения пунктов 3 и 8 части 1 статьи 10 того же закона.