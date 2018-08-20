Происшествия
Прокуратура не нашла подстрекателей в деле «Нового величия». В СМИ сообщали, что «экстремистское сообщество» создал сотрудник ФСБ
Столичные прокуроры не увидели оснований для вмешательства в дело «Нового величия». Об этом 20 августа пишет РБК.
В надзорный орган обратился ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он просил генпрокурора Юрия Чайку проверить — не оказались ли фигуранты дела «Нового величия» жертвами провокации со стороны правоохранительных органов. В ответе депутату сообщается, что, согласно материалам дела, прокуратура считает, что все обвиняемые действовали добровольно. «Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», – подытожили прокуроры.
Напомним, дело вызвало большой общественный резонанс в том числе из-за содержания в СИЗО двух юных участниц «Нового величия» – Анны Павликовой и Марии Дубовик. Под публичным давлением их все же отпустили под домашний арест. При этом еще четверо фигурантов дела мужского пола остаются в СИЗО. Один из них, Дмитрий Полетаев, попросил о помощи. В своем письме он сообщил, что «стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу».
Справка:
Напомним, молодых людей обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Шестеро потенциальных революционеров находятся в следственном изоляторе, остальных отправили под домашний арест. Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. В СМИ называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью.
Дело вызвало широкий общественный резонанс. В прессе и соцсетях началась кампания в защиту девушек.