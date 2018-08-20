Прокуратура не нашла подстрекателей в деле «Нового величия». В СМИ сообщали, что «экстремистское сообщество» создал сотрудник ФСБ

Столичные прокуроры не увидели оснований для вмешательства в дело «Нового величия». Об этом 20 августа пишет РБК.

В надзорный орган обратился ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он просил генпрокурора Юрия Чайку проверить — не оказались ли фигуранты дела «Нового величия» жертвами провокации со стороны правоохранительных органов. В ответе депутату сообщается, что, согласно материалам дела, прокуратура считает, что все обвиняемые действовали добровольно. «Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», – подытожили прокуроры.

Напомним, дело вызвало большой общественный резонанс в том числе из-за содержания в СИЗО двух юных участниц «Нового величия» – Анны Павликовой и Марии Дубовик. Под публичным давлением их все же отпустили под домашний арест. При этом еще четверо фигурантов дела мужского пола остаются в СИЗО. Один из них, Дмитрий Полетаев, попросил о помощи. В своем письме он сообщил, что «стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу».