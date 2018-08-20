Нетрезвые петербуржцы пробрались в парк аттракционов и устроили гонки на автодроме

Жажда приключений привела ночных гуляк в парк аттракционов в Невском районе Петербурга. Горожане решили погрузиться в детство и покататься на машинках. Гонка закончилась в отделе полиции.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти, около четырёх часов ночи 20 августа двое горожан зашли в Парк имени Есенина, расположенный рядом со станцией метро «Улица Дыбенко». Простой прогулкой визитёры не ограничились, настроение им подбодрил алкоголь, захотелось острых ощущений. Они направились к аттракционам, взломали пульт управления и запустили автодром.

В парке «Фонтанке» пояснили, что на месте находился дежурный администратор, который попытался остановить весельчаков. Но слова не были услышаны, тогда он нажал на тревожную кнопку. К этому моменту молодые люди уже расселись по машинкам и начали движение.

Веселье продолжалось недолго. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые изловили любителей ночных развлечений и доставили их в отдел полиции.