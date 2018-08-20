«Торино» предлагает «Зениту» нападающего сборной Сенегала. Петербуржцы не против, но есть нюанс

Нападающий сборной Сенегала и футбольного клуба «Торино» Мбай Ньянг может перейти в «Зенит». Как сообщает 20 августа Calciomercato, итальянцы предложили игрока петербургскому клубу.

«Зенит» готов взять Ньянга, но только в аренду с первоочередным правом выкупа. Такой вариант «Торино» не устраивает. При этом сам африканский футболист не против переехать в Россию.

Напомним, что «Зенит» пока не сделал ни одного приобретения, хотя главный тренер Сергей Семак на каждой пресс-конференции говорит о необходимости усиления. Трансферное окно закроется 1 сентября. Пока «Зенит» только расстается с игроками. Уже пятеро покинули петербургский клуб – защитники Иван Новосельцев («Анжи», аренда) и Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), а также полузащитник Артур Юсупов («Ростов»), нападающие Дмитрий Полоз («Рубин», аренда) и Лука Джорджевич (тульский «Арсенал»).

Ранее инсайдеры настойчиво отправляли в «Зенит» полузащитника футбольной сборной Уругвая и «Дженоа» (Италия) Диего Лаксальта, который забивал сборной России на ЧМ-2018. В итоге Лаксальт перешел в «Милан».