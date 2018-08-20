Пририсованные губернатору Ульяновской области «гитлеровские усы» привели к уголовному делу

Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти из-за карикатуры, на которой губернатору региона Сергею Морозову пририсовали «гитлеровские усы». Об этом 20 августа пишет «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс».

На рисунок следователям пожаловался сам губернатор. Карикатуру впервые публично продемонстрировали представители КПРФ на митинге в мае, затем изображение разошлось по Интернету. На акции коммунисты требовали не переименовывать центральную площадь Ульяновска в Соборную. А портрет Морозова с «гитлеровскими усами» сопровождался подписью: «Переименовал площадь Ленина в Ульяновске! Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?»

В отделении КПРФ по Ульяновску сообщили, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у двух членов партии. По информации издания «Idel.Реалии», речь идет о Денисе Штылеве и Наиле Юсуповой.