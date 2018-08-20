Прокуратура заявила, что убитый родными дочерьми Михаил Хачатурян применял к ним сексуальное насилие

Столичная прокуратура раскрыла возможный мотив жестокого убийства Михаила Хачатуряна. К арестованным дочерям потерпевший предположительно применял сексуальное насилие.

О подоплеке убийства Хачатуряна представитель обвинения сообщил 20 августа в Московском городском суде, где слушались апелляционные жалобы сестер на меру пресечения в виде содержания под стражей. Он просил провести процесс в закрытом судебном заседании, так как «у прокуратуры есть сведения о применении в отношении сестер их отцом сексуального насилия», приводит его слова «Медиазона».

Суд не стал закрывать процесс, так как дополнительная информация следствия и обвинения о возможных мотивах преступления не являлась предметом исследования при рассмотрении жалоб. Их не удовлетворили, сестры остались под арестом.

Девушек обвиняют в убийстве 57-летнего Хачатуряна по предварительному сговору. Его тело с 35 ножевыми ранениями нашли в начале августа. Обвиняемые не скрывали причастности и сообщили, что регулярно подвергались насилию.