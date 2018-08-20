Объекты «Полис Групп» - лидеры продаж в Ленобласти

ГК «Полис Групп»

Аналитический центр ЦИАН составил рейтинг жилых комплексов, которые лидируют по темпам реализации в 1 квартале 2018 года.

Согласно результатам исследования, лидером по среднемесячным темпам продаж на территории Ленинградской области стал жилой комплекс компании «Полис Групп» – «Краски лета». Еще один крупный проект застройщика в Кудрово – ЖК «ПаркЛэнд» – занял по этому показателю пятое место.

Исследование проводилось в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В каждой локации аналитики выбирали по 10 жилым комплексам. При этом в расчет принимались только розничная продажа квартир и апартаментов физичеcким лицам без парковочных мест или, например, кладовок. За основу эксперты взяли строящиеся ЖК, где за последние полгода по данным Росреестра регистрируется наибольшее количество ДДУ (в среднем в месяц).

Справка о проектах:

ЖК «Краски Лета» – проект комплексного освоения территории в микрорайоне Мурино. Он реализуется в пять очередей, в рамках которых возведут 300 тыс. кв. м жилых и коммерческих помещений, а также объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школу на 1175 мест. Первая и вторая очереди проекта уже введены в эксплуатацию и заселены.

ЖК «Парк Лэнд» – возводится в одной из лучших локаций в Кудрово: в шаговой доступности от метро «Ул. Дыбенко» на границе с парком Оккервиль. Для жильцов будет предусмотрен собственный выход в парк, создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents