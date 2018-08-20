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Общество
20.08.2018 17:09
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Если на кучу говна все-таки положить пару вишенок... Петербуржца судят за политический анекдот

В Петербурге эксперты по уголовному делу активного пользователя «ВКонтакте» Эдуарда Никитина нашли экстремизм в шутках о безальтернативных выборах и вывели новую социальную группу - россияне.

Если на кучу говна все-таки положить пару вишенок... Петербуржца судят за политический анекдот

pixabay.com

Невский суд Петербурга 20 августа проводит предварительное слушание по делу Никитина, обвиненного в разжигании ненависти и вражды постами в социальной сети. Его подвергли уголовному преследованию за анекдот о выборах, которые не могут изменить ситуацию в стране, и графическую шутку о «холодных ватниках». Эксперт Елена Кирюхина, увидевшая экстремизм в политике, ранее не нашла разжигания ненависти в призывах избивать этнических кавказцев.

Центр «Э» и Следственный комитет припомнили 43-летнему Никитину посты 2015 года. На его личной странице «ВКонтакте» был размещен образный анекдот в виде диалога сына и отца о выборах в России и невозможности перемен. Заканчивается он выводом «Если на кучу говна положить пару вишенок, тортом она не станет».

Вторым эпизодом в деле заявлено графическое изображение двух ступней с повязанной на пальце георгиевской ленточкой и подписью о «холодных ватниках».

К психолого-лингвистическому исследованию следствие привлекло трех экспертов. Резеда Салахутдинова училась на кафедре научного коммунизма в Казанском университете. Клинический психолог Татьяна Мамаева работает в отделе криминалистического сопровождения ГСУ СК. Елена Кирюхина трудится там же, ее специализация – анализ речи. После жестокого избиения школьников из дагестанских семей в феврале 2009 года Елене Владимировне, как вспомнил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, доверили экспертизу лозунгов, с которыми группа националистов совершила нападение. Призывы бить людей по национальному признаку и очищать Россию от иных национальностей, кроме русских, не впечатлили Кирюхину.

«Призывы в отношении представителей этнокультурной группы народов Кавказа из-за расплывчатости значений могут употребляться как иронически, в шутку, так и всерьез, с агрессией. Смысл в максимальной степени зависит от коммуникативной ситуации...» – сделала неоднозначный вывод она, благодаря чему преступление потеряло идеологический подтекст и списалось тогда под бытовое.

Эдуард Никитин, наверное, тоже был вправе рассчитывать на экспертную лояльность к политической шутке. Но он жестоко ошибся. Специалисты, как можно сделать вывод из заключения, на мельчайшие атомы разобрали анекдот, досконально проанализировали слова «куча», «говно», «дерьмо», «торт», «выборы».

«Учитывая контекст и толкование слов… исследуемая надпись содержит в завуалированной форме недоверие к кому-либо из избранных путем голосования депутатов, главы государства, должностных лиц… в возможности осуществления кем-либо позитивных изменений в стране», – посчитали эксперты.

Для придания весомости результатам своего исследования они подчеркнули, что использовали «качественный анализ, включающий все многообразие умственных операций, связанных с восприятием и интерпретацией эмоционально-смыслового содержания, позволяющий охватывать глубинные, скрытые стороны объектов исследования».

Пост о «ватнике» удостоился не меньшего внимания. Образцовым пользователем 43-летнего Эдуарда Никитина действительно назвать сложно. Он не скрывает неприязни к патриотически настроенной части населения, симпатизирует Украине, негативно оценивает российское ТВ как источник информации, посещает протестные акции.

Эксперты изучили контекст на странице Никитина и пришли к выводу, что его активность демонстрирует пренебрежительное отношение к России и имеет признаки унижения достоинства группы лиц по признаку государственной принадлежности – россияне, а по национальной принадлежности – русские.

Дело Никитина рассматривает судья Невского райсуда Елена Воробьева. Сегодня проходит предварительное слушание. Защита ходатайствует о признании результатов экспертизы недопустимым доказательством, уточнил «Фонтанке» адвокат Максим Камакин.

В качестве аргумента заявлено заключение специалиста – кандидата исторических наук, магистра этнологии, многолетнего сотрудника Российского этнографического музея и автора экспертиз в области языка вражды и преступлений на почве ненависти Дмитрия Дубровского. Он поставил под сомнение компетентность коллег, которые, по его мнению, сделали знак равенства между терминами «ватник» и «русский народ» и посягнули на декларируемую Конституцией многонациональность России. У Следственного комитета есть свое ходатайство – о направлении Эдуарда Никитина в психиатрический стационар на принудительное лечение.

Предварительное слушание проходит в закрытом заседании.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

В Петербурге за 2018 год поступили 5 уголовных дел по экстремизму в соцсетях. Два завершились обвинительными приговорами, одно - применением принудительных мер медицинского характера, еще два, включая Никитина, слушается. За три последних года в Петербурге не было оправдательных приговоров.

В 2017 году в России рассмотрено 220 уголовных дел за записи в социальных сетях, 214 из них - за репосты чужих сообщений.

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