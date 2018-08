В Англии судить футбольные матчи впервые в мире доверили судье-трансгендеру

В Англии официально приступил к работе на матчах женских команд первый в мире судья-трансгендер. Необычного рефери зовут Люси Кларк, ей 46 лет, и всего три года назад она была женатым мужчиной по имени Ник Кларк, сообщает Daily Mail.

Последние три года она сидела на гормональных препаратах – это подготовительный этап перед полноценной операцией по смене пола. Операция запланирована на 2019 год. Однако уже сейчас Люси Кларк одевается и выглядит как женщина.

«Люди будут немного потрясены, когда я выхожу на поле. Но я тот же человек», – объяснила Люси.

Поначалу Кларк будет работать на матчах женских команд, но в будущем она планирует вернуться к судейству в мужском футболе. До того, как стать женщиной, она работала на играх полупрофессиональных клубов и юниоров. По словам Кларк, она не переживает, что игроки могут воспринять ее неадекватно. «Фанаты — вот где могут возникнуть проблемы», – заявила первый в мире судья-трансгендер.

Люси Кларк по-прежнему официально жената. При этом ее супруга не собирается уходить. «Мы влюблены, и смена пола моего мужа ничего не меняет», – подчеркнула ее 54-летняя жена Аврил. За время брака у них родились трое детей.

Wife of transgender ref Lucy Clark to renew vows – both wearing wedding dresses https://t.co/IawnpApeqP pic.twitter.com/c0iqi50tzo