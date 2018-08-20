В США могут смягчить новые санкции против России. Конгресс хочет пощадить мировую экономику

Чтобы избежать излишнего ущерба для мировой экономики, авторы радикального варианта новых антироссийских санкций планируют смягчить законопроект. Уступки могут коснуться запрета на работу с российским госдолгом. Об этом 20 августа пишет The Bell со ссылкой на Bloomberg.

Речь идёт о законопроекте, который разработали сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен. Какие конкретно уступки могут быть сделаны, авторы не сказали. Один из возможных вариантов — разрешить президенту собственным решением снимать часть санкций, если того потребует национальная безопасность.

«Мы хотим добиться того, чтобы экономический ущерб был ограничен российской экономикой, насколько это возможно, а побочный эффект был незначителен», — прокомментировал Холлен.

Ещё один вариант антироссийских санкций предложили Линдси Грэм и Боб Менендес. Завтра оба законопроекта будут рассмотрены банковским и международным комитетами Конгресса США.