В Петербурге могут появиться зимние экскурсии по Неве на ледоколах. Владельцы пассажирских судов изучают московский опыт

В Петербурге могут появиться зимние экскурсии по Неве на ледоколах. Об этом «Фонтанке» 20 августа сообщил глава Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) Северной столицы Владимир Родионов.

По его словам, сейчас участники ассоциации рассматривают вопрос организации в Петербурге круглогодичной навигации. «В Москве один из старых теплоходов ледокольного типа ходит по Москве-реке и несет на себе рекламу. Не знаю, есть ли там пассажиры, но для нашего города это тоже было бы интересно и полезно», – пояснил он.

Сейчас, по оценке АВПС, в Петербурге работают порядка 220 – 240 пассажирских судов. Из них 27 «метеоров», 36 двухпалубных судов (классы «Москва», «Нева») и около 180 однопалубных для прогулок по рекам и каналам. Объем рынка оценивается в 2,5 млрд рублей.

О том, что мешает Петербургу обновлять пассажирский флот и как владельцы теплоходов намерены бороться с конкурентами-нелегалами, читайте в интервью Владимира Родионова «Фонтанке».