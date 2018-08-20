«Исламское государство» взяло ответственность за атаки на полицейских в Чечне

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена и признана экстремистской на территории РФ) взяла на себя ответственность за нападения на сотрудников правопорядка в Чечне. Об этом 20 августа сообщает издание SITE со ссылкой на информагентство террористов Amaq.

Напомним, ранее стало известно о четырех нападениях на полицейских в Чечне. Покушения проходили в разных районах республики. Один полицейский погиб, трое пострадали, госпитализирована также одна женщина. Около 10 утра в шалинском селе Мескер-Юрт неизвестный напал на сотрудников ДПС и устроил самоподрыв, в результате которого полицейские и гражданские не пострадали. Через полчаса в Грозном неизвестный расстрелял полицейского, сотрудник погиб.

В Шали двое с ножами атаковали полицейских на КПП, нападавшие убиты. Пострадали двое сотрудников правоохранительных органов и одна женщина (гражданская).

Также на въезде в Грозный несовершеннолетний бросил в полицейских взрывчатку, а затем попытался их сбить на автомобиле, пострадал один сотрудник полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы".