Казахстан ввел временный запрет на импорт российского бензина. Страна надеется защитить своих производителей

Бывшая советская республика решила пойти на протекционистские меры для защиты собственного энергетического сектора. С 25 августа Казахстан на три месяца откажется от закупки российского бензина. Соответствующий указ был подписан министерством энергетики. Об этом 20 августа сообщается на сайте правительства Казахстана.

Вице-министр энергетики Болат Акшолаков рассказал порталу НУР, что после развития казахских нефтеперерабатывающих заводов в стране исчезла потребность в российском Аи-92. При этом ранее республика импортировала из России около 900 тысяч тонн высокооктанового бензина.

Информация о запрете появилась еще в мае на фоне роста цен на топливо в России. Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал анекдот на эту тему: «Министр энергетики вызывает к себе своего зама и говорит ему: «Ты понимаешь, почему цена на бензин поднялась?» Тот отвечает: «Потому что себестоимость поднялась, из России импортировали и так далее». А министр ему: «Объяснить я и сам могу. Я понять не могу».

Напомним, что в последнем весеннем месяце цены на бензин в России выросли на 5,6%.