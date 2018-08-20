В Приморском районе при поддержке компании «Эталон ЛенСпецСМУ» открыли памятник авиаторам

PR-служба Группы «Эталон»

17 августа в канун Дня Воздушного Флота России в сквере Генерала Селезнёва состоялась торжественная церемония открытия архитектурной композиции «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома», который был построен благодаря поддержке «Эталон ЛенСпецСМУ».

На мероприятии присутствовали Глава Администрации Приморского района Н. Г. Цед, Член Правительства Санкт-Петербурга, Председатель Комитета по транспорту А. Н. Головин, руководство Группы «Эталон», а также жители Приморского района.

Архитектурная композиция представляет собой два готовых к взлету самолета «У-2», прославленные в фильме «Небесный тихоход», известные всем как «кукурузники». Памятник символизирует стремительное развитие российской авиации в XX веке.

«Мне очень приятно видеть, что сегодня благодаря поддержке Группы «Эталон» воплотилась в жизнь такая замечательная идея – увековечить память о первых летчиках Комендантского аэродрома, защитниках нашей Родины. Памятник появился в Приморском районе, действительно, не случайно, ведь именно здесь находился первый российский аэродром, располагались авиационные заводы. Мы регулярно участвуем в таких знаковых мероприятиях для города и на наших объектах мы реконструируем и восстанавливаем памятники, посвященные историческим событиям и героическим защитникам Родины. Крайне важно бережно сохранять историю и культуру нашей страны для потомков, чтобы не повторялись страшные ошибки прошлого. Ведь, не зная прошлого, сложно построить светлое будущее», – отметил Вячеслав Заренков, Председатель Совета директоров Группы «Эталон».

«Я очень рад, что в Приморском районе появился такой замечательный памятник. Отдельное спасибо хочется сказать его архитектору Валентину Гаврииловичу Федоренко, который передал основную идею всей российской авиации – быть всегда на взлете. И я от всей души желаю и Приморскому району, и нашему любимому городу – быть всегда на высоте!», – добавил Геннадий Щербина, генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ».

После официальной части на импровизированной сцене появился военный духовой оркестр, который исполнил для всех присутствующих известные композиции о небе, самолетах и летчиках.

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