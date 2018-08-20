Голландские болельщики во время футбольного матча забросали больных детей мягкими игрушками

Красивую благотворительную акцию устроили болельщики голландского футбольного клуба «Фейеноорд» во время матча чемпионата Нидерландов по футболу против «Эксельсиора». При счете 1:0 зрители верхнего яруса забросали мягкими игрушками сектор с детьми из госпиталя Erasmus Sofia, пишет l'Equipe.

Сам матч в итоге закончился со счетом 3:0 в пользу «Фейеноорда».

Отметим, что подобные акции регулярно устраивают болельщики различных спортивных клубов по всему миру. Наиболее известен флешмоб под названием «мишкопад», когда зрители начинают выбрасывать на игровое поле плюшевых мишек и другие мягкие игрушки. Потом их отдают детям из детдомов или страдающим от тяжелых заболеваний.