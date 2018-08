Голландские болельщики во время футбольного матча забросали больных детей мягкими игрушками

Красивую благотворительную акцию устроили болельщики голландского футбольного клуба «Фейеноорд» во время матча чемпионата Нидерландов по футболу против «Эксельсиора». При счете 1:0 зрители верхнего яруса забросали мягкими игрушками сектор с детьми из госпиталя Erasmus Sofia, пишет l'Equipe.

Make it rain!



At the @excelsiorrdam vs @Feyenoord game, fans shower children from the @erasmusmcintl hospital with stuffed toys.pic.twitter.com/Jhve66lwFk