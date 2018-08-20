На ЗСД развалилась «Газель», её подбил скоростной БМВ. Движение затруднено

«Газель» и BMW X3 столкнулись на Западном скоростном диаметре в Петербурге 20 августа. Авария произошла около двух часов дня в районе выезда с Васильевского острова в сторону Богатырского проспекта.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, в неспешно двигавшуюся «Газель» въехал на высокой скорости BMW X3. Иномарка подбила отечественный автомобиль в левую заднюю часть. От удара кузов «Газели» смяло, машину перевернуло набок, у BMW разбит капот.

«Сам водитель БМВ не пострадал, а водитель «Газельки» жив, отделался ссадинами и жаловался на позвоночник в шейном отделе», — отметили очевидцы.

В пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», оператора ЗСД, предупредили, что из-за ДТП на участке после въезда с набережной Макарова в сторону севера затруднено движение.