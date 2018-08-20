Московские акционеры «Буквоеда» не планируют ребрендировать его в «Читай-город»

Объединенная розничная сеть «Читай-город-Буквоед» не будет переводить свои магазины «Буквоед» на Северо-Западе под бренд «Читай-город». Об этом «Фонтанке» 20 августа сообщил Михаил Иванцов, генеральный директор объединенной компании ОРС, которая появилась в результате слияния московской и петербургской сетей.

Ранее стало известно, что петербургская сеть «Буквоед» объединится с московской «Читай-город». Пока слияние происходит на операционном уровне. Но, по данным «Фонтанки», между московскими бенефициарами и совладельцем петербургской компании Денисом Котовым есть разногласия относительно путей развития бизнеса.

По словам Иванцова, слияние было запущено еще в 2013 году. К 2015-му был объединен финансово-бухгалтерский контур двух компаний. В 2016-м была объединена юридическая служба, в начале этого года – рекламный и производственный секторы. «Сейчас происходит интеграция процессов управления торговыми объектами по единым стандартам», – подчеркнул Иванцов. По его словам, за счет слияния выручка магазинов «Буквоед» по итогам 2018 года вырастет на 19%.

Также ОРС намерена провести редизайн петербургских магазинов. Торговым точкам обновят интерьер и отдадут больше пространства под книжный ассортимент. Для работы над проектом уже привлечена дизайнерская группа, рассказал Михаил Иванцов.

Ранее директор «Буквоеда» Денис Котов сообщал, что не считает правильным переводить все «Буквоеды» под формат «Читай-города». «Там, где эффективнее «Буквоед», будем работать по собственным технологиям», – комментировал он.