В ЖК Look начали выдавать ключи

Строительный холдинг «ПСК»

20 августа 2018 года «ПСК» приступил к выдаче ключей от квартир в клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20 стр. 1, в 10 минутах езды от ст. м. Лиговский проспект.

Для получения ключей нужно осмотреть квартиру и подписать по итогам акт приёма-передачи. Также при получении нужно будет подписать договор с управляющей компанией. Все подробности процедуры и список необходимых документов – на сайте ЖК Look в разделе «Передача квартир».

В ЖК Look продано 80% квартир, но ещё остались варианты с интересными планировками, в том числе – с террасами. Тем, кто станет обладателем этих квартир, ждать не придётся – они сразу получат заветные ключи. Те, кто уже успел забрать их, делятся своей радостью:

«Дом получился точно как на картинке – красивым, стильным, а внутри – уютный, но респектабельный, – выражает своё мнение один из будущих жителей Look Илья Казарин. – Ждать долго не пришлось – «ПСК» построил дом всего за полтора года. Сейчас я в предвкушении приятных хлопот по обустройству квартиры – выбору мебели, обоев и дизайна».

Записаться на осмотр готовой квартиры и получение ключей можно по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents