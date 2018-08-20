Депутаты Госдумы и сенаторы откажутся от всех пенсионных преференций с 2019 года

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время заседания по доработке пенсионной реформы предложил депутатам Госдумы и сенаторам стать ближе к народу и отказаться от всех пенсионных преференций.

«Депутаты Государственной думы и сенаторы внесут изменения в закон о статусе депутата и отменят все пенсионные преференции. Данная норма должна заработать с 1 января 2019 года. Депутаты Госдумы и сенаторы должны получать пенсию наравне со всеми гражданами», – сказал он 20 августа.

Также он заявил, что в Пенсионный фонд будут направляться деньги коррупционеров. Еще о 17 предложениях, которые были внесены в партию, можно прочитать в подборке «Фонтанки».

В июле в Госдуме рассказали, что прибавки к пенсии рядового не судимого депутата минимум втрое превышают среднюю пенсию рядового гражданина. Парламентарии, проработавшие от пяти до десяти лет, получают дополнительно 46 626 рублей, а у проработавших свыше этого срока доплата уже 63581 рубль в месяц. Для примера, средняя пенсия петербуржца со всеми доплатами составляет около 15 – 20 тысяч рублей. До выхода на пенсию общая зарплата депутата до выплаты подоходного налога составляет 399,3 тысячи рублей в месяц.