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Общество
20.08.2018 15:47
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Депутаты Госдумы и сенаторы откажутся от всех пенсионных преференций с 2019 года

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время заседания по доработке пенсионной реформы предложил депутатам Госдумы и сенаторам стать ближе к народу и отказаться от всех пенсионных преференций.

«Депутаты Государственной думы и сенаторы внесут изменения в закон о статусе депутата и отменят все пенсионные преференции. Данная норма должна заработать с 1 января 2019 года. Депутаты Госдумы и сенаторы должны получать пенсию наравне со всеми гражданами», – сказал он 20 августа.

Также он заявил, что в Пенсионный фонд будут направляться деньги коррупционеров. Еще о 17 предложениях, которые были внесены в партию, можно прочитать в подборке «Фонтанки».

В июле в Госдуме рассказали, что прибавки к пенсии рядового не судимого депутата минимум втрое превышают среднюю пенсию рядового гражданина. Парламентарии, проработавшие от пяти до десяти лет, получают дополнительно 46 626 рублей, а у проработавших свыше этого срока доплата уже 63581 рубль в месяц. Для примера, средняя пенсия петербуржца со всеми доплатами составляет около 15 – 20 тысяч рублей. До выхода на пенсию общая зарплата депутата до выплаты подоходного налога составляет 399,3 тысячи рублей в месяц.

Справка:

В день открытия чемпионата мира по футболу премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет для мужчин из-за дефицита Пенсионного фонда. Решение вызвало широкое общественное обсуждение и даже митинги по всей стране. Как заявили эксперты, в первую очередь изменение ударит по работникам начала 1990-х — как по наименее защищенному слою населения. Несмотря на это, реформу приняли в первом чтении, за счет преимущества «Единой России» в Госдуме. Второе чтение пройдет осенью.

На фоне падения рейтингов доверия власти депутаты готовят послабления, без которых реформа вряд ли может быть принята окончательно. 21 августа назначены общественные слушания, на которых все партии выдвинут свои предложения.
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