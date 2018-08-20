Кадыров о нападениях в Чечне: «Мозги молодым людям заморочили всякие там иблисовцы»

Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram нападения на полицейских в Чечне 20 августа. В данный момент глава республики находится за пределами страны. Он отправился в Мекку, чтобы совершить хадж.

«Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помешать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-байрамом», – пишет Кадыров.

Он уверен, что преступники хотели создать видимость наличия организованной оппозиции, но благодаря полиции эти попытки провалились. Четверо боевиков были уничтожены, пятый, совершивший самоподрыв, доставлен в больницу.

«Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы. Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет. Об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей психикой», – считает Кадыров.

20 августа в разных районах Чечни были совершены четыре нападения на полицейских. В атаке на КПП участвовал несовершеннолетний. По предварительной информации, один полицейский погиб, трое сотрудников получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».