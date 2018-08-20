«Единая Россия» предложила направлять деньги коррупционеров напрямую в Пенсионный фонд

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в качестве меры по смягчению пенсионной реформы предложил поддержать Пенсионный фонд средствами коррупционеров.

«Люди спрашивают на встречах, где миллиарды Захарченко, где миллиарды Слабикова? Все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил он 20 августа на заседании Генерального совета партии и совета руководителей фракций.

По федеральному закону о контроле расходов без имущества остались экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин и полковник МВД Дмитрий Захарченко. Их автопарк Росимущество выставило на торги по сходной цене. Эти деньги, как теперь выяснилось, отправятся в пенсионный фонд. Постигнет ли это и еще миллиарды изъятых у того же Захарченко наличных денег, пока неизвестно.

Еще о 17 предложениях, которые были внесены в партию, можно прочитать в подборке «Фонтанки».

В день открытия чемпионата мира по футболу премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет для мужчин из-за дефицита Пенсионного фонда. Решение вызвало широкое общественное обсуждение и даже митинги по всей стране. Как заявили эксперты, в первую очередь изменение ударит по работникам начала 1990-х — как по наименее защищенному слою населения. Несмотря на это, реформу приняли в первом чтении, за счет преимущества «Единой России» в Госдуме. Второе чтение пройдет осенью.

На фоне падения рейтингов доверия власти депутаты готовят послабления, без которых реформа вряд ли может быть принята окончательно. 21 августа назначены общественные слушания, на которых все партии выдвинут свои предложения.