Петербургский бизнесмен продаёт финский особняк-гостиницу за полмиллиарда рублей

Совладелец лесного терминала «Фактор» в Усть-Луге Рамис Дебердеев решил отказаться от своего гостинично-ресторанного бизнеса в Финляндии из-за убыточности.

Петербургский бизнесмен выставил на продажу старинный особняк Ранталинна («Замок на берегу»), в котором расположен ресторан для частных торжеств и 13 гостиничных номеров. Цена — 6,5 млн евро (около 500 млн рублей по текущему курсу). Об этом 20 августа сообщает Yle.

Дебердеев купил усадьбу в стиле модерн в Руоколахти недалеко от российской границы 10 лет назад, провёл реконструкцию под контролем Музейного ведомства Финляндии и даже получил разрешение на строительство спа-центра, который планировалось частично разместить под землёй.

Отель является бывшей резиденцией русского генерал-адъютанта и члена Государственного совета Александра Ольденбургского, после революции сбежавшего в Финляндию. В сумму сделки входят также летний павильон, бывший дом доктора, часовня и две сауны на берегу озера Сайма.

По данным издания, российские предприниматели, которые активно вкладывались в финские проекты ещё в нулевых, не были готовы к экономическим проблемам середины второго десятилетия, трудностей прибавили также требования финского алкогольного законодательства и закон о найме персонала. «Замок на берегу» оказался слишком маленьким для больших туристических групп, и этим летом его сдавали не по номерам, а целиком – в основном для свадебных торжеств.

По данным финского реестра, компания Дебердеева Ruokolahden Linna Oy закончила 2017 год с убытком в 268 тыс. евро (20,6 млн руб.).

Ранее сообщалось, что россияне постепенно распродают свою недвижимость в приграничной Финляндии из-за нерентабельности, однако порой выставляют столь высокую цену, что покупателей не находится. Предприниматель надеется продать особняк в ближайшие два года и сосредоточиться на грузоперевозках.