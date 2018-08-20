18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +15
$ 67.18р
76.72р
17:06 20.08.2018
Расширенный поиск

Общество
20.08.2018 15:35
Печать

Восстановление сгоревшей церкви в Кондопоге обойдется в 100 миллионов рублей

Восстановление символа Кондопоги – деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы – может стоить региональному бюджету около 100 миллионов рублей. Именно такую цифру озвучили в Минкульте, пишет 20 августа Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

В ведомстве отмечают, что это не финальная сумма. Точную цифру можно будет назвать после разработки проектно-сметной документации, которая сама по себе обойдется в 10 миллионов рублей.

Специалисты министерства сообщают, что от некогда прекрасного храма осталось лишь 10% сруба, все остальное сгорело. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге вспыхнула утром 10 августа. Незадолго до пожара храм посещала группа туристов на красном автобусе в сопровождении гида. Полиция объявила транспорт в розыск. Версию причастности туристов к уничтожению объекта культурного наследия активно поддерживали в Русской православной церкви.

Предполагаемый поджигатель был найден спустя три дня. Им оказался пятнадцатилетний подросток. При задержании он рассмеялся в лицо полицейским. Ему назначили психиатрическую экспертизу в стационаре. 

Справка:

Церковь Успения Богородицы находилась на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
PR-служба Группы «Эталон»
20.08.2018 16:10

В Приморском районе при поддержке компании «Эталон ЛенСпецСМУ» открыли памятник авиаторам

17 августа в канун Дня Воздушного Флота России в сквере Генерала Селезнёва состоялась торжественная церемония открытия архитектурной композиции «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома», который был построен благодаря поддержке «Эталон ЛенСпецСМУ»
Строительный холдинг «ПСК»
20.08.2018 15:41

В ЖК Look начали выдавать ключи

20 августа 2018 года «ПСК» приступил к выдаче ключей от квартир в клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20 стр. 1, в 10 минутах езды от ст. м. Лиговский проспект
«Терминал-Ресурс»
17.08.2018 19:54

В «Образцовом квартале 4» приступили к установке окон

В апреле этого года компания «Терминал-Ресурс» приступила к строительству четвертого малоэтажного ЖК из серии «Образцовые кварталы»
ГК «Полис Групп»
17.08.2018 17:35

Застройщик «Полис Групп» - победитель Всероссийского строительного конкурса

Компания «ТИН Групп», которая входит в ГК «Полис Групп», получила награду «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.08.2018 12:30

Аэрофлот получил сразу два самолета Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок шестой и сорок седьмой российский самолёт Sukhoi Superjet 100
Setl City
17.08.2018 11:49

В ЖК «Москва» завершаются кровельные работы

Кровельные работы в ЖК бизнес-класса «Москва», который Setl City возводит в Московском районе Петербурга, перешли в финальную стадию
ГК «Эталон»
17.08.2018 11:42

Группа «Эталон» запустила сайт своего Производственного блока

Группа «Эталон» запустила новый корпоративный сайт своего Производственного блока – компании «ЭталонСтрой», которая объединяет все производственные, строительные и сервисные активы Группы
Магазин Кей
17.08.2018 10:00

Сеть магазинов КЕЙ предлагает 100% кэшбэк стоимости аксессуара

Готовишься покупать технику к новому учебному году? Приходи в КЕЙ за выгодными акциями. Магазин возвращает 100% цены аксессуара бонусами на карту при покупке основного товара стоимостью от 10 000 руб.
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2018 17:48

«Богемия» получила инженерное оснащение

Строительство дома бизнес-класса «Богемия», который «Группа ЛСР» возводит в Московском районе, подошло к финальной стадии
Фестиваль Geek Picnic
16.08.2018 16:38

Группа ЦДС приглашает на Geek Picnic

Группа ЦДС приглашает петербуржцев стать героями «Матрицы», «Звездных Войн» и «Мстителей». Попробовать себя в качестве звезды короткометражного видео можно на международном фестивале Geek Picnic
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2018 15:06

В «Цивилизации» построен первый детский сад

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого детского сада в жилом комплексе «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга
Setl City
16.08.2018 12:03

Setl City приступает к чистовой отделке квартир в первой очереди ЖК «Палацио»

Компания Setl City приступает к чистовой отделке в домах первой очереди ЖК «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова