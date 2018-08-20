Восстановление сгоревшей церкви в Кондопоге обойдется в 100 миллионов рублей
Восстановление символа Кондопоги – деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы – может стоить региональному бюджету около 100 миллионов рублей. Именно такую цифру озвучили в Минкульте, пишет 20 августа Meduza со ссылкой на «Интерфакс».
В ведомстве отмечают, что это не финальная сумма. Точную цифру можно будет назвать после разработки проектно-сметной документации, которая сама по себе обойдется в 10 миллионов рублей.
Специалисты министерства сообщают, что от некогда прекрасного храма осталось лишь 10% сруба, все остальное сгорело.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге вспыхнула утром 10 августа. Незадолго до пожара храм посещала группа туристов на красном автобусе в сопровождении гида. Полиция объявила транспорт в розыск. Версию причастности туристов к уничтожению объекта культурного наследия активно поддерживали в Русской православной церкви.
Предполагаемый поджигатель был найден спустя три дня. Им оказался пятнадцатилетний подросток. При задержании он рассмеялся в лицо полицейским. Ему назначили психиатрическую экспертизу в стационаре.
Справка:
Церковь Успения Богородицы находилась на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.