Восстановление сгоревшей церкви в Кондопоге обойдется в 100 миллионов рублей

Восстановление символа Кондопоги – деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы – может стоить региональному бюджету около 100 миллионов рублей. Именно такую цифру озвучили в Минкульте, пишет 20 августа Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

В ведомстве отмечают, что это не финальная сумма. Точную цифру можно будет назвать после разработки проектно-сметной документации, которая сама по себе обойдется в 10 миллионов рублей.

Специалисты министерства сообщают, что от некогда прекрасного храма осталось лишь 10% сруба, все остальное сгорело.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге вспыхнула утром 10 августа. Незадолго до пожара храм посещала группа туристов на красном автобусе в сопровождении гида. Полиция объявила транспорт в розыск. Версию причастности туристов к уничтожению объекта культурного наследия активно поддерживали в Русской православной церкви.

Предполагаемый поджигатель был найден спустя три дня. Им оказался пятнадцатилетний подросток. При задержании он рассмеялся в лицо полицейским. Ему назначили психиатрическую экспертизу в стационаре.