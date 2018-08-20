17 основных предложений по смягчению пенсионной реформы с заседания «Единой России»
Генеральный совет партии «Единая Россия» и совет руководителей фракций выслушали предложения по смягчению пенсионной реформы накануне слушаний в Госдуме, которые назначены на 21 августа.
Обобщая выступление представителей областных дум и региональных заксобраний, которые выступали 20 августа перед секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, можно выделить 17 предложений — первый срез идей. Все они сводятся к тому, что реформа должна быть комплексной и включать не только повышение возраста выхода на пенсию, но и изменения в системы здравоохранения, образования, в налоговое и трудовое законодательство.
1. Запустить госпрограмму по санаторно-курортному лечению.
2. Ежегодная (а не раз в три года) диспансеризация для предпенсионеров и увеличение числа оплачиваемых дней на эти цели.
3. Сохранить действующие региональные социальные льготы для пенсионеров с 55 и 60 лет для женщин и мужчин.
4. Снизить необходимый уровень совокупных доходов для получения льготы на ЖКХ.
5. Запустить с 1 января норму о надбавке к пенсии на 25% для селян с 30-летним стажем (сейчас заморожена до 2020 года).
6. Запустить федеральную программу по обучению и переобучению по высокооплачиваемым профессиям с гарантированным трудоустройством.
7. Программа стимулирования работодателей — льгота по страховым взносам на работников предпенсионного возраста.
8. Разрешить предпенсионерам обращаться в банки для продления сроков по ипотеке и кредитам.
9. Сохранить все льготы и пенсионный возраст для представителей малых и коренных народов Севера.
10. Сохранить пенсионный возраст для регионов Дальнего Востока, пока население не начнет прибавляться.
11. Увеличить пособие по безработице для предпенсионеров.
12. Дополнительный инструментарий для регуляторов по борьбе с серыми зарплатами.
13. Сокращение максимального трудового стажа для досрочного выхода на пенсию — снизить до 37 для женщин и до 42 для мужчин.
14. Федеральное софинансирование поддержки самозанятости на селе.
15. Уход за пожилыми гражданами — создание дополнительных рабочих мест в этой сфере и увеличение компенсационной выплаты.
16. Дополнительный оплачиваемый отпуск для граждан предпенсионного возраста.
17. Получение средства накопительной пенсии из НПФ с 55 и 60 лет.
Предложения других партий можно прочитать в материале «Сладкие пилюли будущим пенсионерам: как депутаты будут смягчать реформу».