17 основных предложений по смягчению пенсионной реформы с заседания «Единой России»

Генеральный совет партии «Единая Россия» и совет руководителей фракций выслушали предложения по смягчению пенсионной реформы накануне слушаний в Госдуме, которые назначены на 21 августа.

Обобщая выступление представителей областных дум и региональных заксобраний, которые выступали 20 августа перед секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, можно выделить 17 предложений — первый срез идей. Все они сводятся к тому, что реформа должна быть комплексной и включать не только повышение возраста выхода на пенсию, но и изменения в системы здравоохранения, образования, в налоговое и трудовое законодательство.

1. Запустить госпрограмму по санаторно-курортному лечению.

2. Ежегодная (а не раз в три года) диспансеризация для предпенсионеров и увеличение числа оплачиваемых дней на эти цели.

3. Сохранить действующие региональные социальные льготы для пенсионеров с 55 и 60 лет для женщин и мужчин.

4. Снизить необходимый уровень совокупных доходов для получения льготы на ЖКХ.

5. Запустить с 1 января норму о надбавке к пенсии на 25% для селян с 30-летним стажем (сейчас заморожена до 2020 года).

6. Запустить федеральную программу по обучению и переобучению по высокооплачиваемым профессиям с гарантированным трудоустройством.

7. Программа стимулирования работодателей — льгота по страховым взносам на работников предпенсионного возраста.

8. Разрешить предпенсионерам обращаться в банки для продления сроков по ипотеке и кредитам.

9. Сохранить все льготы и пенсионный возраст для представителей малых и коренных народов Севера.

10. Сохранить пенсионный возраст для регионов Дальнего Востока, пока население не начнет прибавляться.

11. Увеличить пособие по безработице для предпенсионеров.

12. Дополнительный инструментарий для регуляторов по борьбе с серыми зарплатами.

13. Сокращение максимального трудового стажа для досрочного выхода на пенсию — снизить до 37 для женщин и до 42 для мужчин.

14. Федеральное софинансирование поддержки самозанятости на селе.

15. Уход за пожилыми гражданами — создание дополнительных рабочих мест в этой сфере и увеличение компенсационной выплаты.

16. Дополнительный оплачиваемый отпуск для граждан предпенсионного возраста.

17. Получение средства накопительной пенсии из НПФ с 55 и 60 лет.

Предложения других партий можно прочитать в материале «Сладкие пилюли будущим пенсионерам: как депутаты будут смягчать реформу».