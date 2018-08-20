Петростат: В Петербурге резко выросло производство пива

В июле в Петербурге резко выросло производство пива, следует из материалов Петростата. Предприятия Северной столицы выпустили 6,6 тысячи млн декалитров пенного напитка, что на 18% больше, чем за тот же период годом ранее.

До этого производство падало. Так, по итогам первого полугодия снижение составило 0,9%. Всего заводы выпустили 27 млн декалитров.

Ранее исследовательская компания Nielsen подсчитала, что в первом полугодии 2018-го продажи пива в России выросли на 8%. Для сравнения: в аналогичном периоде 2017-го они снижались на 6%. Росту продаж способствовала теплая погода и проведение чемпионата мира по футболу.

Но участники рынка оценивают рост скромнее. Так, объемы продаж «Балтики» в России увеличились на 10% по итогам второго квартала и на 1% по итогам первого полугодия 2018 года. По оценкам компании, российский рынок пива в целом в январе – июне 2018-го вырос на 1 – 2% «в связи с хорошими погодными условиями во втором квартале». Самый большой рост (38%) показала категория безалкогольного пива.

Объем продаж Heineken в России увеличился более чем на 10%. Компания объясняет успех хорошим спросом в сегменте недорогого пива, а также положительной динамикой в премиальном сегменте.