В Чечне погиб один сотрудник правопорядка, еще трое госпитализированы. Пока Кадыров в хадже, в республике открыли охоту на полицейских

Стало известно еще о двух нападениях на полицейских в Чечне 20 августа. Об этом сообщает "Медиазона". Покушения на жизни сотрудников правопорядка происходили практически одновременно в разных районах республики. В результате один полицейский погиб, трое пострадали, госпитализирована женщина.

Около 10 утра в шалинском селе Мескер-Юрт неизвестный напал на сотрудников ДПС. Во время нападения он устроил самоподрыв, в результате которого полицейские и гражданские не пострадали.

Через полчаса, но уже в Грозном неизвестный расстрелял полицейского. Спасти сотрудника правопорядка не удалось.

Напомним, сегодня в Шали двое напали на полицейских на КПП с ножами. Одного из нападавших убили, второго задержали. В результате происшествия двое сотрудников внутренних органов получили ранения, также пострадала женщина (гражданская).

А на въезде в Грозный несовершеннолетний, пытаясь пересечь КПП, бросил в полицейских взрывчатку, а затем попытался их сбить на автомобиле «Мерседес-Бенц». Пострадал один сотрудник полиции.

Сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета выясняют, связаны ли эти нападения. Как передают РИА «Новости», СК уже возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»

Отметим, глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится за пределами республики. Он отправился в Мекку, чтобы совершить хадж.