В ООН распространили директиву с запретом восстанавливать экономику в Сирии. Документ рассекретил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что секретариат ООН негласно запретил подразделениям организации участвовать в подъеме сирийской экономики. Заявление было сделано 20 августа, передает RT.

«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН ещё в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего», — пояснил Лавров.

Также министр добавил, что восстановлением Сирии ООН планировала заняться только после ухода Башара Асада с поста президента страны.

Лавров задал вопрос Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, почему об этом не был проинформирован Совет Безопасности. «Антониу Гутерреш обещал разобраться. Надеюсь, он разберётся», — сказал глава МИД России.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США потратит $230 млн, предназначенные для восстановления Сирии, на другие цели.