Из-за Курбан-байрама «Горьковская» временно перестанет принимать пассажиров

Станция петербургского метро «Горьковская» может быть временно недоступна для горожан утром 21 августа. Из-за повышенного пассажиропотока и «проведения массовых мероприятий у Соборной мечети» вестибюль закроют на вход. Об этом 20 августа рассказали в пресс-службе подземки.

Из-за организации Курбан-байрама проезд по Петроградской стороне будет ограничен с полуночи до 10 часов утра во вторник, 21 августа. Перекроют движение по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской, а также по Крестьянскому и Конному переулкам.

Организацией праздника в этом году занимается Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Напомним, что в 2017-м почти 70 тысяч человек приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Петербурге. На богослужении у Соборной мечети собрались порядка 45 тысяч мусульман. В Москве на праздничных мероприятиях насчитали почти 200 тысяч человек.