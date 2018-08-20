В Кремле заявили, что новые санкции США нанесут ущерб всей международной торговле
Новые антироссийские санкции, которые США могут ввести уже 22 августа, являются продолжением «недружественных и незаконных действий», они вредны для всей международной торговли. Как пишет РБК, об этом 20 августа заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что в администрации президента уже изучили текст законопроекта о новых санкциях.
«Подобная рестрикция, безусловно, наносит ущерб всей международной торговле, но не будем забегать вперед, а будем делать то, что делает президент России. Он делает то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», – заявил пресс-секретарь Путина.
Справка:
Напомним, о новых санкциях против России стало известно 8 августа, а 14-го проект постановления опубликовал Конгресс США. Американцы собираются ограничить деятельность восьми российских банков на территории США: Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Кроме того, законодатели предлагают запретить инвесторам приобретать новые российские гособлигации сроком обращения свыше 14 дней.
Новые санкции коснутся и энергетической сферы. В частности, Америка собирается ограничить инвестиции в энергетические проекты за пределами РФ стоимостью выше 250 миллионов долларов США, в которые вкладываются российские компании. Наказание последует и за любое участие в новых нефтедобывающих проектах на территории России, которые оценят в 1 миллион долларов и выше.