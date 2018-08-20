В Кремле заявили, что новые санкции США нанесут ущерб всей международной торговле

Новые антироссийские санкции, которые США могут ввести уже 22 августа, являются продолжением «недружественных и незаконных действий», они вредны для всей международной торговли. Как пишет РБК, об этом 20 августа заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в администрации президента уже изучили текст законопроекта о новых санкциях.