В Британии экологические активисты заблокировали штаб-квартиру Volkswagen. Требуют отказаться от дизеля

Активисты Greenpeace с помощью старой мебели заблокировали британскую штаб-квартиру Volkswagen в городке Милтон-Кинс в Великобритании утром 20 августа. Об этом сообщает сайт местной радиостанции Mkfm.

Начиная с 7 часов утра активисты расставили столы перед входом в офис VW и приготовили тесты, позволяющие определить степень загрязнения воздуха. Всем желающим предлагали пройти медобследование на предмет выявления его последствий. Из-за этого примерно 800 сотрудников автопроизводителя не смогли свободно попасть в здание.

По сведениям Greenpeace, немецкий концерн продает в Британии больше дизельных автомобилей, чем остальные. Примерно каждый пятый продаваемый в Соединенном Королевстве автомобиль с дизелем носит эмблему Volkswagen, и поэтому именно эта компания, по мнению зеленых, несет наибольшую ответственность за загрязнение воздуха. По сведениям активистов, загрязнение от автомобильных выхлопов наносит здоровью людей ущерб, эквивалентный сумме 6 миллиардов фунтов стерлингов, и при этом 90 процентов выбросов оксида азота приходится как раз на дизельные автомобили.

Поэтому Greenpeace требует от немецкого концерна полностью прекратить производство дизельных двигателей и переключиться на производство электромобилей. При этом подчеркивается, что большинство конкурентов Volkswagen, таких как Toyota, Nissan, Volvo и Fiat-Chrysler, уже предприняли соответствующие шаги и прекратили поставлять в Европу легковые автомобили с дизелями.

Концерн Volkswagen c 2015 года находится в центре скандала, связанного с попытками фальсификации экологических тестов дизельных двигателей, который получил название «дизельгейта». В результате концерн уже понес убытки, которые оцениваются в сумму 26 миллиардов долларов, включая штрафы, отзыв, переоборудование или выкуп десятков тысяч дефектных автомобилей. В связи с «дизельгейтом» в Германии был отстранен от должности ряд высокопоставленных руководителей концерна, а некоторые из них были даже арестованы. В ответ Volkswagen объявил, что прекращает разработку автомобилей с дизелями, а высвободившиеся средства направит на исследования в области электромобилей. Однако выпуск текущего модельного ряда легкового и коммерческого транспорта с дизельными двигателями продолжается.