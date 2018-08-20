Петербург вошел в тройку регионов с самой грязной почвой

Почти 30 процентов образцов земли, взятых в Петербурге, не соответствуют гигиеническим нормам. В рейтинге регионов с самой загрязненной землей абсолютным лидером стал Приморский край, где 44 процента полученных образцов недотягивают до нормы. Далее в рейтинге идут Новгородская область и Северная столица, сообщает 20 августа «Лента.ру» со ссылкой на исследование Роспотребнадзора.

В список худших попали Кировская и Челябинская области, а также Северная Осетия. В десятку вошла и Москва, где нормам не соответствуют 13 процентов образцов.

Самыми чистыми почвы в России оказались в Севастополе, Чечне, Ингушетии, Адыгее, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл и Алтае.

Специалисты Роспотребнадзора проанализировали 300 тысяч проб по всей стране. Половину проб собирали на территориях детских садов, школ и спортплощадок. Самыми опасными находками оказались свинец, ртуть и пестициды.