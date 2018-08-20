В Смольном пообещали осенью начать комплексное исследование акватории реки Новой, где массово умирали утки

Глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев заявил о намерении провести комплексное исследование реки Новой. Об этом говорится в его ответе депутату петербургского парламента Надежде Тихоновой.

«В письме сообщается, что контрактом будет предусмотрен годовой цикл исследования как реки Новой, так и ее водосборной территории. Заключение контракта намечено на ближайшие месяцы – осень 2018 года», – сообщает 20 августа пресс-служба «Справедливой России», цитируя ответ Григорьева.

Как отмечают в партии, чиновник также сообщил, что после многочисленных жалоб жителей по заказу комитета Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт озероведения Российской академии наук выполнено исследование влияния донных отложений реки Новой на формирование неприятного запаха в близлежащем районе.

«В ходе проведенных мероприятий было установлено, что источником неприятного запаха, неоднократно фиксировавшегося в период зимы – весны 2018 года, являлась деятельность ООО «Воздушные ворота Северной Столицы», связанная с отведением поверхностных сточных вод, образующихся после обработки взлетно-посадочных полос и корпусов гражданских воздушных судов жидкостями против обледенения, в канал Новый (Сбросной) и далее в реку Новую», – отмечают чиновники. По их данным, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» уже предприняло попытки снижения негативного воздействия на водный объект.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что проблемной рекой заинтересовался Следственный комитет на транспорте, ведомство проведёт проверку на наличие уголовной составляющей в сложившейся ситуации. Напомним, что об экологической катастрофе заговорили в конце июля, когда возле реки Новой начали находить мертвых уток. Причиной гибели птиц чиновники называют также цветение сине-зеленых водорослей в период продолжительной жары.