Сразу два нападения на полицейских произошли в Чечне за сутки. Преступники пустили в ход бомбу, ножи и автомобиль

Двое мужчин совершили попытку прорваться на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни 20 августа. При себе у них были ножи, которыми они ранили двоих полицейских, сообщили в пресс-службе МВД республики. Оба нападавших убиты, в Шали выехала следственная группа.

Еще одно нападение произошло в Грозном. По неподтвержденным данным, 17-летний юноша кинул взрывчатку в здание поста ГИБДД на въезде в город. Взрывное устройство не сработало, после чего преступник попытался задавить полицейских на машине. Местные СМИ сообщают о ликвидации нападавшего. Трое сотрудников полиции якобы находятся в тяжелом состоянии.

Злоумышленника подозревают в связях с террористами. В данный момент силовики пытаются узнать, кто помог молодому человеку сделать бомбу.