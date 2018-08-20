В Испании машина въехала в толпу пешеходов. Пострадали трое

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Испании 20 августа. Инцидент произошел практически через год после теракта в Барселоне.

В городе Сарагоса на северо-востоке страны машина вылетела на тротуар, в результате чего три человека получили травмы. Злоумышленник бросил транспортное средство и скрылся. Об этом сообщает сайт News.com.au.

На месте происшествия сейчас работает полиция. Был ли наезд терактом, пока не сообщается.

В понедельник утром 29-летний алжирец попытался совершить нападение на полицейский участок в Испании, однако был застрелен.

Год назад микроавтобус въехал в толпу людей на улице Рамбла в каталонской столице. В результате теракта 13 человек погибли, а около 100 получили ранения.