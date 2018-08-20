Дело о краже «пирамиды позора» в Самаре закрыли. Должник не нарушил закон, уничтожив ноу-хау коммунальщиков

Самарская прокуратура закрыла дело о краже трехтонной «пирамиды позора», установленной коммунальщиками перед коттеджем должника, в связи с «отсутствием события преступления». Об этом 20 августа сообщает Meduza со ссылкой на Интерфакс.

Как посчитали в прокуратуре, по закону владелец коттеджа имел полное право убрать громоздкую пирамиду, а вот ресурсоснабжающая компания «Самарские коммунальные системы» не имела оснований устанавливать пирамиду с надписью «Здесь живет должник» перед домом неплательщика, поскольку ему принадлежит этот земельный участок.

Уголовное дело против самарца было заведено в конце июля после того, как мужчина вывез бетонную «пирамиду позора» со своего участка. По статье «Кража» ему грозило до двух лет лишения свободы. Пирамиды владелец коттеджа удостоился за долг в 50 тысяч рублей за коммунальные услуги.