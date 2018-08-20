«Зенит» официально подтвердил: Кристиан Нобоа выбыл из-за травмы до конца года

Стал известен диагноз полузащитника футбольного клуба «Зенит» Кристиана Нобоа. Как сообщила 20 августа пресс-служба петербургской команды, в результате обследования у футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В ближайшее время полузащитник будет прооперирован, общий срок восстановления оценивается в шесть месяцев. Напомним, Нобоа получил травму в матче 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала», который завершился со счетом 4:1 в пользу петербуржцев.

Нобоа стал третьим футболистом «Зенита» за последние полгода, получившим столь серьезную травму. В марте также порвали крестообразные связки нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана. Оба не играют до сих пор.